شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: أمنية والدتى تحققت بتكريمى فى مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لبلبة إنها يتحتم عليها أن تُشعر الجماهير بالسعادة عند وقوفها على المسرح، مضيفة: "لازم الجمهور يشعر أنني منحته سعادة بعدما تغلق الستارة، وأنا تعلمت ذلك من والدتي".

وأضافت لبلبة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن والدتها كانت دائما تحثها على العمل، وأن تكون سببا في سعادة الجماهير، حتى وإن كانت مريضة، مضيفة: "والدتى قالتلى وأنا عندى 7 سنين، انتي معمولة علشان تبسطى الجمهور، لأن الجمهور مالهوش ذنب".

وأشارت إلى تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: "شعرت وأنا أتكرم، أننى لا بد أن أذكر سيرتها، لأنها كانت تتمنى أن أتكرم في مهرجان القاهرة، وأنا تكرمت في كل المهرجانات في مصر، لكن مهرجان القاهرة الأعلى".

وتابعت: "كل مرة كانت بتقولي وأنا رايحة مهرجان القاهرة، هيكرموكي، وإنتي أكتر واحدة تعبتي وهيكرموكي، وتفاجأت بمكالمة حسين فهمي بأنه سوف يكرمني في مهرجان القاهرة وكنت مسبوطة جدا وتذكرت أمي".