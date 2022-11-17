شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: مسلسل "العيلة دى" يمس الإنسانية والحياة الواقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل مسلسلها الجديد "العيلة دي" الذي من المقرر عرضه السبت المقبل عبر شاشة قناة DMC، وقالت إنهم لم ينتهوا إلى الآن من تصوير مشاهد العمل، وأن جميع صناع المسلسل يعملون على قدم وساق للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، متابعة: "فيه مجهود كبير إننا نعرض واحنا لسه بنصور فبنصور من 18 لـ 20 ساعة في اليوم".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان: "المسلسل الجيد الذي يمس الإنسانية والحياة الواقعية التي نعيشها بيكون أهم من اختيار عمل لرمضان، وبتبقى نفس نسب المشاهدة، وأتمنى إنه يعجب كل الناس، لأن الفكرة متعوب فيها جدا، أستاذ يسري الفخراني اختار القصة دي بعناية شديدة وشارك فيها وادانا توجيهات لكل الفريق وأنا بشكره جدا على مجهوده معانا ومتابعته لينا في كل المشاهد".

كما أشارت وفاء عامر إلى أن العمل سيحوى العديد من المفاجآت، كما أنه سيظهر عدد من الفنانين بشكل مختلف، متابعة: "المسلسل بيتكلم عن العيلة دي بكل تفاصيل حياتها اليومية، وإزاي ممكن الشخص يقف على رجله تاني، وإزاي أفراد العيلة هتقف في ضهر بعضها، وعن السفر برة للعمل في وظيفة أقل، عيلة حقيقية بجد وأتمنى إننا نكون شكل عائلات الوطن العربي كله".

كما كشفت خلال المداخلة أنه من المحتمل أن يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل وليس الاكتفاء بالجزء الأول فقط الذي يتكون من 30 حلقة، قائلة: "كنت أتمنى يكون 100 حلقة، وأنا عرفت إنه من المحتمل إن شاء الله هيكون فيه جزء تاني من العمل".

مسلسل "العيلة دى" مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.