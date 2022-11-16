شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيق حار بعد عرض "السباحتان".. وكندة علوش: مبسوطة إنى بشوف الفيلم فى بلدى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء عرض فيلم "السباحتان" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، صفق جميع الحضور تصفيقا حارا، وقالت المخرجة سالى الحسينى: "يسرا وسارة مارديني هما الإلهام الحقيقي وراء هذا الفيلم، وقصتهما هي الحقيقة التي كنت أريد أن أحكيها للعالم، وتوقف الفيلم فترة بسبب فيروس كورونا اللى وقف العالم، والتصوير كان صعب جدا".

وقال مدير الإنتاج على جعفر: "كل من عرف قصة سارة ويسرا أراد أن يعمل فيلم عنهما وزوجتي سورية ستقتلنى في حالة عدم نجاح الفيلم".

أما النجمة كندة علوش، قالت: "بعض الأفلام هي قصص حقيقية، هذه قصة شعبي سوريا ويجب علينا التحدث عنهم، وما كنت أفكر به عندما اتصلت بي سالي هو أنني أريد أن أحكي هذه الحكاية، ولا أريد أن يسمع الناس عن الصعوبات فقط، ولكن أنا أردت أن أعطي الناس أملا، وانا أحببت طريقة سالي في تقديم الفيلم بكل الأمل والحب، فخورة بأحمد مالك بسبب إجادته للهجة السورية، سوريا في قلبي وسعيدة اني بشوف الفيلم في بلدي مصر".

وأبدى النجم أحمد مالك سعادته بالمشاركة فى الفيلم، قائلا: "الشخصية خيالية والقصة الحقيقية كان فيها 2 أولاد عم، وأعتقد أن هذه الشخصية اللي خلقتها مع سالي كانت مميزة".

أما النجمة إلهام شاهين فأبدت إعجابها بالفيلم، وقالت: "الفيلم رائع وخلتونا نبكى ونضحك عشنا معاكم كل المشاعر وصلتوا رسالة للعالم كله ونشوف الحروب عملت إيه فى الشعوب العربية".

فيلم "السباحتان" لـ سالي الحسيني، وإنتاج المملكة المتحدة لعام 2022، وتدور أحداثه حول انطلاق أختين شابتين في رحلة خطرة من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو،حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة.





