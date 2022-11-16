شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو وهشام ماجد يبدآن تصوير "اللعبة 4" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، اليوم الأربعاء، كل من شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، تصويرالجزء الرابع من مسلسل اللعبة. وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

مسلسل "اللعبة" كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان 2020، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.

من ناحية أخرى، قال الفنان شيكو لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من تصوير فيلمه الجديد "ابن الحاج أحمد"، الذى صوره فى غضون شهرين على أقصى تقدير، مشيراً إلى ان العمل حالياً فى مراحل المونتاج والمكساج، ليصبح جاهزاً فى أى وقت، لافتاً إلى أن العرض المبدئى للفيلم فى عيد الفطر المقبل على أقصى تقدير ، مضيفاً أن الفيلم يتضمن العديد من المواقف الكوميدية وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى .

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدى وأحمد محيي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.