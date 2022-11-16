شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد الضيوف الأفارقة والأعلى للإعلام لمهرجان القاهرة السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من المجلس الأعلى للإعلام، وعدد من الضيوف الأفارقة، مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.وشملت زيارة وفد المجلس الأعلى للإعلام والضيوف الأفارقة، المركز الصحفى لمهرجان القاهرة السينمائي، وحصلوا على النشرة اليومية للمهرجان، وشاهدوا طبيعة العمل داخل المركز خلال الفعاليات.

واصطحب الفنان حسين فهمى رئيس المهرجان الوفد، فى جولة تفقدية على السجادة الحمراء للقاهرة السينمائي، لمعرفتهم بما يدور خلال فعاليات الدورة الـ44.

وحرص وفد الأعلى للإعلام والضيوف الأفارقة، على التقاط الصور التذكارية مع رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، وعلى السجادة الحمراء.

كما زار الوفد معرض "بازوليني" للمخرج الإيطالى الكبير بيير باولو بازوليني، بعد افتتاحه أمس، وذلك رفقة رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان المخرج أمير رمسيس.