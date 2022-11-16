شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخطط لخطف نجم وسط يوفينتوس فى نهاية الموسم الجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكرت صحيفة سكاي سبورت الإيطالية عن وجود إهتمام من مسئولى نادى ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الفرنسي رابيو، لاعب وسط يوفينتوس، يأتي ذلك فى ظل تصميم توني كروس على الرحيل فى نهاية الموسم الجاري، ليكون اللاعب بمثابة البديل المحتمل للنجم الألماني فى المريكاتو الصيفي القادم.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد طلب التعاقد مع اللاعب فى الفترة المقبلة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع "السيدة العجوز" فى نهاية الموسم الجاري، فى حين أن اللاعب لم يتوصل إلى أي إتفاق حتى الآن حول تجديد تعاقده مع فريقه الإيطالي، الأمر الذي يفتح الباب أمام رحيل اللاعب للفريق المدريدي.



موقف أليجري من رحيل اللاعب

وبالنظر إلى موقف المدرب الإيطالي أليجري، المدير الفني لنادي يوفينتوس، فقد سبق له وأن أبدي رفضه رحيل اللاعب فى المريكاتو الشتوي الماضي، فعلى الرغم من رغبة مسئولى الفريق الإيطالي فى التخلص من اللاعب، نظرًا لقيمة عقده الكبيرة، إلا أن الجهاز الفني يري اللاعب مفيدًا من الناحية الفنية.



موقف اللاعب من تجديد تعاقده!

ومن جانبه ما زال اللاعب يماطل حول تجديد تعاقده، إضافة إلى رفض والدة اللاعب ووكيلة أعماله تجديد التعاقد بنفس المقابل المادي الذي يتقاضاه فى عقده الحالى، مما قد يجعل اللاعب يغادر الفريق فى نهاية الموسم الجاري، وهو الإتجاه الأقرب بصورة كبيرة.