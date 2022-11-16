شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "حكايات الماميز" يجمع خالد سليم ودينا فؤاد فى 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنانان خالد سليم ودينا فؤاد تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "حكايات الماميز" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل مسلسل "حكايات الماميز" التعاون الثانى بين خالد سليم ودينا فؤاد في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "جمال الحريم" الذى تم عرضه عام 2020، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.

وفى سياق متصل، يواصل خالد سليم تصوير أحداث مسلسل "عودة البارون" المكون من 15 حلقة أيضاً، ويقدم خالد بطولته إلى جانب حسين فهمى ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.

أما دينا فؤاد فكان آخر أعمالها في الدراما، مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.