شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تنظم ريستال عود للعازف والمؤلف الموسيقى هشام عصام.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية، حفل ريستال عود للعازف والمؤلف الموسيقى الشهير هشام عصام، غدًا الخميس، الموافق 17 نوفمبر الجاري، فى الساعة الثامنة مساءً على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويقدم العازف هشام عصام، خلال الحفل، مقطوعات موسيقية مميزة لكبار المؤلفين خلال فاصلين، وهى تقاسيم عود حرة، والذكر من تأليفه، وسماعى شورى من تأليف عبده داغر، ورقصة الهدهد من تأليف عبده داغر، والحب كله لبليغ حمدي، وذكرياتى لمحمد القصبجي، وتخونوه لبليغ حمدي، ونبتدى منين الحكاية لمحمد عبد الوهاب، واغدا القاك لمحمد عبد الوهاب، والاندلس لعبده داغر، ووالله ما أنا سالى لمحمد عبد الوهاب، وسماعى كرد لعبده داغر.

يشارك فى العزف خلال الحفل، محمد عبد الله على البيانو، وصلاح رجب على الكونتر باص، ومحمد ابو المعاطى "إيقاعات".

ويعد هشام عصام من أشهر وأهم عازفى العود على المستوى العالمى والعربى حيث تتلمذ على يد المؤلف الموسيقى عبده داغر عازف الكمان العالمى الراحل، وصدر له ألبوم "طير ووتر" فى أسبانيا لأهم مؤلفاته الموسيقية بمصاحبة أشهر العازفين الأوروبيين والذى حقق مبيعات كبيرة فى الاتحاد الأوروبى وطير صيته عالميًا، ويعتمد أشهر المطربين فى مصر والعالم العربى على عزفه للعود فى أعمالهم الغنائية وخاصة محمد منير وعمرو دياب.