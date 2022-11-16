شكرا لقرائتكم خبر عن الأسود يسيطر على إطلالات النجمات فى رابع أيام مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت عدد من الفنانات الأنظار خلال حضورهن على السجادة الحمراء لفيلم "السباحتان"، والمنافس ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والذي يشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44، حيث سيطر اللون الأسود على إطلالتهن في رابع أيام مهرجان القاهرة منهن، ليلى علوي، ميرهان حسين، سينتيا خليفة، ركين سعد، هند عاكف، رانيا منصور وكندة علوش.

فيلم "السباحتان" لـ سالى الحسينى، وإنتاج المملكة المتحدة لعام 2022، وتدور أحداثه حول انطلاق أختين شابتين في رحلة خطرة من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو،حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة.

ويشارك في فيلم "السباحتان" الفنان أحمد مالك، والفنانة السورية كندة علوش، والشقيقتان اللبنانيتان منال ونتالي عيسى، والفلسطيني علي سليمان، بالإضافة إلى الألماني ماتياس شوايغوفار، وعدد آخر من الفنانين.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين، وتم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة منهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.