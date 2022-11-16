شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وكندة علوش ورشا مهدى وأحمد مالك يحضرون فيلم "السباحتان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، إلهام شاهين، لبلبة، رشا مهدي، أحمد مالك وكندة علوش، نور قدرى، بسنت صيام، هاجر السراج، هاجر الشرنوبي، إنجي وجدان، سما إبراهيم، صدقي صخر، ريم سامي، مريم الخشت، إلهام عبد البديع وزوجها الملحن وليد سامي، داليا شوقي، يوسف عثمان، علاء عرفة، خالد عبد الجليل، أحمد المرسي ـ على السجادة الحمراء لفيلم "السباحتان" والمنافس ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والذي يشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ44.

فيلم "السباحتان" لـ سالي الحسيني، وإنتاج المملكة المتحدة لعام 2022، وتدور أحداثه حول انطلاق أختين شابتين في رحلة خطرة من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو،حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة.

ويشارك في فيلم "السباحتان" الفنان أحمد مالك، والفنانة السورية كندة علوش، والشقيقتان اللبنانيتان منال ونتالي عيسى، والفلسطيني علي سليمان، بالإضافة إلى الألماني ماتياس شوايغوفار، وعدد آخر من الفنانين

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين وتم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.