شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية جديدة لفيلم الرعب Winnie the Pooh: Blood and Honey .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرحت شركة Jagged Edge Productions المنتجة لفيلم الرعب والإثارة "Winnie the Pooh: Blood and Honey" فيديو ترويجى جديد للعمل الذى من المقرر ن يطرح فى 15 فبراير من العام المقبل 2023 بدور العرض حول العالم.

يقوم بدور البطولة فى الفيلم، كريج ديفيد داوسيت، وكريس كورديل، بدور وينى وصديقه المقرب Piglet، اللذان ينتابهما هياجًا بعد أن تخلى كريستوفر روبن (نيكولاي ليون) عنهما للالتحاق بالجامعة، وبدون تأثير صديقهم البشرى، يتحول الاثنان إلى وحوش، باحثين عن الفريسة ومطاردة البشر بالقرب من منازلهم، ويعرض المقطع الدعائى الشخصيات في حالة هياج ومطارده للبشر، كما ورد في موقع " variety ".

كما كشف المخرج ريس ووترفيلد، فى مقابلة مع Variety، أنه تم تصوير الفيلم على مدار 10 أيام بالقرب من غابة أشداون فى إنجلترا، وهو مصدر إلهام لـ Hundred Acre Woods كما تم تصويره في قصص Milne الأصلية، والتى دخلت المجال العام فقط هذا العام، لتجنب مشكلات حقوق الطبع والنشر مع Disney التي تمتلك تفسيرات الشخصية كما تظهر في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتم تغيير بعض العناصر، بما في ذلك تبديل قميص Pooh Bear الأحمر بمعدات الحطاب وإغفال شخصيات مثل Tigger التى لا تزال تخضع لحقوق الطبع والنشر.

وفى وصف لهجة الفيلم، قال ووترفيلد لصحيفة Variety ، إن السلاشر سوف يوازن بين عبثية الفرضية وبين الرعب الحقيقي بينما تشرع الحيوانات المحنطة الأسطورية في هياجها.

وأضاف "عندما تحاول تصوير فيلم كهذا، وهو مفهوم غريب حقًا، فمن السهل جدًا السير في طريق لا يوجد فيه شيء مخيف، وهو أمر مثير للسخرية حقًا وغبي حقًا، وأردنا أن ننتقل بين الاثنين".