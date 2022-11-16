شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان مختار تشدو بأغانيها وأغاني نجوم الطرب في حفلها بساقية الصاوي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمتع كل الحضور بصوت وأداء المطربة سوزان مختار بساقية الصاوي في حفلها الذي رفع لافتة كامل العدد ، وغنت سوزان ثلاث أغاني من اغانيها هي : ( من الآخر كده ، فاتك تشوف ، زي بعضه )، وتفاعل معها الجمهور

كما شدت بأغاني أخري طلبها الجمهور منها لنجوم الزمن الجميل ونجوم الطرب حاليا مثل : ( سيدنا القماص ) لشيرين عبد الوهاب ، ( بنت أكابر ) لأصالة ، ( قارئة الفنجان ) لعبد الحليم حافظ ، ( أما براوة ) لنجاة الصغيرة ، ( الأماكن ) لمحمد عبده ، ( ليالينا ) لوردة ، ( تعالي أدلعك ) لبهاء سلطان .

المطربة سوزان مختار تتمتع بصوت طربي يسلطن سامعيه وتجيد غناء كل الألوان الغنائية ، فهي غنت شعبي وتغني رومانسي وكذلك وطني ، كما تغني خليجي أيضا ، وعملت من قبل في أعمال مسرحية كممثلة في قطاع الفنون الشعبية مع المخرج الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعي .

وجدير بالذكر أن ساقية الصاوي مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة ، وحفلاته دائما بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى فهي تقدم نجوم الحفلات والفرق الموسيقية مثل الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.



حفل سوزان مختار بالساقية



سوزان مختار تشدو بأغاني نجوم الطرب



سوزان مختار في حفلها بساقية الصاوي