كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 06:58 مساءً - شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” بمجموعة من الصور من أحدث ظهور لها .
ظهرت سارة سلامة في الصور أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة، مرتدية فستانا باللون الأسود ووضعت مكياجا ثقيلا في إطلالة جعلتها تشبه الفنانة اللبنانية ميريام فارس كما أشار عدد من المتابعين .
فجاءت التعليقات مثل: “فكرتك ميريام فارس” و “شبه ميريام فارس أوي” و “كيف متغيرة” و “الله يلعن أبو التجميل فكرتك ميريام فارس” .
كانت هذه تفاصيل خبر سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها .. والجمهور: “دي ميريام فارس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.