سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها .. والجمهور: “دي ميريام فارس”

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 06:58 مساءً - شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” بمجموعة من الصور من أحدث ظهور لها .

ظهرت سارة سلامة في الصور أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة، مرتدية فستانا باللون الأسود ووضعت مكياجا ثقيلا في إطلالة جعلتها تشبه الفنانة اللبنانية ميريام فارس كما أشار عدد من المتابعين .

فجاءت التعليقات مثل: “فكرتك ميريام فارس” و “شبه ميريام فارس أوي” و “كيف متغيرة” و “الله يلعن أبو التجميل فكرتك ميريام فارس” .