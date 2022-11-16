تقليد شاكيرا .. انتقادات لميريام فارس بسبب أغنيتها لكأس العالم

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 06:58 مساءً - تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لموجة من الهجوم والانتقادات على خلفية ظهورها في كواليس الكليب الخاص بأغنية كأس العالم والتي تحمل إسم ” Tukoh Taka” .

نشر الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” مقطع فيديو كان قد نشره المنتج العالمي وسيم صليبي لميريام فارس من تصوير كليب الأغنية والتي ظهرت به وهي ترقص وتغني مرتدية فستانا مكشوفا باللون الأزرق .

وانتقد عدد من المتابعين ظهور ميريام فارس واصفين ما ارتدته بأنه يشبه “بدلة الرقص”، وأنها تحاول بهذه الإطلالة وما قامت به من حركات أثناء رقصها تقليد النجمة الكولومبية شاكيرا .

كما لفت البعض إلى أن الفنانة اللبنانية لم تراعي في ظهورها تحية الإسلام (السلام عليكم) التي قالتها في بداية غنائها .

فجاءت بعض التعليقات مثل: “تقليد شاكيرا بس مش هاي كوبي” و “يعني الأغنية فيها كلمة السلام عليكم وانتي لابسة بدلة رقص احترمي الكلمة على الأقل” و “نسخة سيئة ومقلدة من شاكيرا” و “لن تصبحي شاكيرا” .

يذكر أن أغنية Tukoh Taka خاصة بكأس العالم لكرة القدم 2022 والمقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، وشارك ميريام فارس في غنائها الفنان الكولومبي مالوما ونيكي ميناج .