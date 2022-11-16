شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تستحدث سلسلة حفلات لمؤلفى الموسيقى التصويرية والدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية على مشروع الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه والخاصة باستحداث سلسلة حفلات لمؤلفى الموسيقى التصويرية والدرامية المصرية والعربية تبدأ بحفل للموسيقار خالد حماد يقام بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى فى الثامنة مساء الاربعاء 23 نوفمبر على المسرح الكبير .

تضم الحفلات اعمال مجموعة من اهم المؤلفين الموسيقين المصريين فى هذا المجال منهم عمر خيرت ، مودي الإمام ، محمود طلعت ،خالد داغر ، تامر كروان ، خالد حماد ، عادل حقي ، عمرو اسماعيل ، هيثم الخميسي ، خالد نبيل ، مصطفي الحلواني ، هشام خرما ، امير هداية ، ساري هاني ، جورج قلته ، اشرف محروس ، شادي مؤنس ، محمد نزيه ، خالد الكمار ، اشرف الزفتاوي ، مصطفي صبحي ، شريف الوسيمي وغيرهم .

وقال الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني ان المشروع يهدف إلي إعادة إحياء الموسيقي التصويرية في الدراما والسينما المصرية وجاء بعد اجتماعات مكثفة بين الجميع وبدعم وتشجيع من الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي اشاد بالفكرة وآليات تنفيذها من خلال العازفين المهره في اوركسترا الاوبرا الاحتفالي واضاف داغر ان حفل الموسيقار خالد حماد نفذت تذاكره بالكامل ( كامل العدد) فور فتح شباك الحجز مما يؤكداقبال الجمهور المصري علي المنتج الموسيقي الجيد والمتطور ويساهم في ارتفاع الذائقة الفنية للجمهور ورغبة المجتمع فى الحصول على مواد ابداعية مميزة .