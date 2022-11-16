شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر العرض الأول لفيلم "السباحتان" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الأربعاء نفاد تذاكر عرض فيلم "السباحتان" والمنافس ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والذي يشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44 ومن المقرر عرضه في السابعة إلا ربع.

فيلم "السباحتان" لــ سالي الحسيني، وإنتاج المملكة المتحدة لعام 2022، وتدور أحداثه حول انطلاق أختين شابتين في رحلة خطرة من سوريا التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين وتم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة منهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقديرا خاصا من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.