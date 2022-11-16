شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: مواظبتي على حضور مهرجان كان أفادتني كثيرا في أعمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدثت الفنانة الكبيرة لبلبة خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 التي أقيمت في دار الأوبرا عن حبها الشديد لمهرجان كان، وحرصها على حضوره لأعوام كثيرة لتطوير نفسها وأعمالها.

وقالت لبلبة: "أنا روحت مهرجان كان 18 سنة وكنت بشوف أفلام من دول مختلفة وكان نفسي أعمل أدوار مختلفة لأننا بنحب السينما والفن، وكنا عايزين نتثقف في كل الافلام ورحلتي لمهرجان كان فادتني جدا".

وحرص على حضور الندوة عدد كبير من الفنانين والنقاد منهم إلهام شاهين وليلى علوي وحسين فهمي ومحمود حميدة واحمد حاتم وسلاف فواخرجي وانوشكا وخالد عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين.

وكرمت النجمة لبلبة، فى حفل افتتاح المهرجان وتم منحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين، وتم تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة منهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.