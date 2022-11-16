مش الفستان.. حسين فهمي يكشف أخيرًا سبب إحراجه بوسي شلبي ورفضه التصوير معها في افتتاح “القاهرة السينمائي” – صور

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - بعد تصدر الفنان حسين فهمي للترند خلال الساعات المقبلة بسبب رفضه التصوير مع الإعلامية بوسي شلبي، بدون سبب واضح امام عدسات المصورين حاول الجمهور التعرف على السبب الحقيقي وحقيقة الخلاف بينهما

كشف الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سبب رفضه التصوير مع الإعلامية بوسي شلبي على السجادة الحمراء للمهرجان .

وقال حسين فهمي في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة الحدث اليوم: “رفضت اتصور لإني طلبت منها الحضور بدون التليفون، وهي على طول ماسكة التليفون وبتنقل لايف ومسمعتش كلامي”.

وأضاف حسين فهمي: “لقيتها جاية المهرجان معاها تليفون، وأنا كنت رافض هذا الموضوع وقلت للناس، مافيش داعي ننقل لايف ونصور بالتليفون وعندنا قناة dmc وقناة المحور بتنقل”.

وأكد حسين فهمي عدم وجود مشكلة بينهما قائلا: “مافيش خلاف بيني وبين بوسي، وأنا قعدت معاها في حوار على قناة المحور بعدها”.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد تعرضت لموقف محرج على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، وفور وصول حسين فهمي على السجادة الحمراء طلبت منه بوسي شلبي التقاط صورة ولكنه رفض طلبها مسرعا بصحبة زوجته دون التصوير معها.

رفض النجم حسين فهمي التسجيل مع الإعلامية بوسي شلبي نظرا لمخالفتها لبروتوكول المهرجان حيث كان الاتفاق معها بعدم نقل البث اللايف من على السجادة الحمراء كما اعتادت بالخروج دائما عبر صفاحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

نجوم خالفوا “الدريس كود” للمهرجان :

ولم يقتصر خرق شروط ملابس مهرجان القاهرة السينمائي على الفنانة هبة السيسي، حيث أطلت الفنانات سلمى أبو ضيف ودومينيك حوراني، والإعلامية بوسي شلبي بإطلالات مخالفه ومكشوفة، كما خرق الفنان أحمد الفيشاوي شروط المهرجان أيضًا.

حيث حرص الفنان المصري أحمد الفيشاوي على حضور افتتاح مهرجان القاهرة بدورته ٤٤ حيث تواجد ببدلة بينك.

وقام أحمد الفيشاوي برقصات غريبة على الريد كاربت ؛ خاصة وانها المرة الاولي التي يظهر في مهرجان بدون طليقته ندى الكامل.

شروط حسين فهمي لحضور مهرجان القاهرة السينمائي

وضع الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شروطا لاختيار الفنانين لملابسهم، من أجل حضور الدورة الـ44 من المهرجان.

شدد الفنان حسين فهمي، على ضرورة الالتزام بالشكل الرسمي لجميع المهرجانات الدولية، والتي يعتبر مهرجان القاهرة السينمائي واحدا منها.

وقال حسين فهمي إنه من الضروري مناقشة قصة الالتزام بزي معين، مثل باقي المهرجانات العالمية، والتي تلتزم بنمط أزياء رسمي: “لما جيت المهرجان لقيت كل واحد بيلبس اللي هو عايزه، لا عيب، أنا لما بستقبل حد في بيتي بحلق دقني وبغير هدومي مش بقابله بالبيجاما”.

وأضاف حسين فهمي أنه يجب على جميع الحضور الالتزام بزي رسمي وبالنسبة للسيدات فعليهم الالتزام بارتداء فساتين لطيفة “هنلبس كويس والستات تلبس لطيف”.

حسين فهمي ينتقد سلوكيات النجمات في ملابس المهرجانات

أوضح حسين فهمي أن سلوكيات النجمات في ارتداء ملابس المهرجانات تطورت، وأصبح الأمر خارجا عن السيطرة، بالنسبة للحوارات التي تدور على السجادة الحمراء.

وقال حسين فهمي: “الموضوع تطور أكتر ما أنا كنت متخيل، فانتهى الأمر لوريني يا حبيبتي كده الفستان طب لفي كده هو مين عمل التسريحة واسمه إيه الكوافير، مش هو ده المهرجان”.

أكمل رئيس مهرجان القاهرة عن شروط ارتداء ملابس المهرجان: “لازم كلنا نلبس الدريس كود، فورمال، الخاص بكل المهرجانات الدولية، إحنا بنسافر ونشوف بره الأمور وضعها إيه.. وده أمر طبيعي.. إنّ شاء الله الناس تلبس كويس وشيك، وهيبان إنه مهرجان قيم جدا”.

مهرجان القاهرة السينمائي :

وقد بدأت فعاليات حفل الافتتاح مساء يوم الأحد، بدار الأوبرا وبحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، في مصر والوطن العربي، وسيتضمن عروض الأفلام، بحانب الندوات الثقافية المختلفة، كما يشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من أهم الفنانين، من أبرزهم المخرج بيلا تار، والمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث ستحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة لبلبة التي ستحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمل.

وتشارك في الدورة الجديدة 53 دولة، وتنافس مصر بفيلم “19 ب” للمخرج أحمد عبدالله وبطولة الممثل سيد رجب، و3 أفلام قصيرة سيتم عرضها لأول مرة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على “الريد كاربيت” في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم والنجمات ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

حفل الإفتتاح :

افتتحت يوم الأحد من دار الأوبرا الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن. كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد حرصا على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف. وأعربت معالي وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.

الخليج 365

الخليج 365