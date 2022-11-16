ملامحها تغيرت تمامًا.. ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد إطلالة منة شلبي الجديدة.. لن تعرفها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة منة شلبي أثارت تعجب وحيرة كل رواد السوشيال ميديا بسبب تغير ملامحها تمامًا لدرجة أن الكثير من الجماهير لم تستطع التعرف عليها، وكان معها في الصورة الفنان شادي شامل

وقد ظهرت فيها منة شلبي وهي ترتدي فستان باللون الأسود، وتزينت بمكياج نيود، ووتركت شعرها الأصفر منسدلا.

وبدت الفنانة المصرية في الحفل بمــلامح مخـتلفة، حيث ظهرت بوجه نحيف وبشــرة بيضاء أكثر من المعـتاد.

منة شلبي بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وبعدها بأيام، ظهرت الفنانة منة شلبي على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

وأطلت بفستان كت باللونين الأسود والأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، وأختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،مساء يةم الأحد، توافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.

منة شلبي مع كريم عبدالعزيز في “بيت الروبي”

من ناحية أخرى، أعلن النجم كريم عبد العزيز عن فيلمه الجديد “بيت الروبي” ، والذى يخرجه بيتر ميمى، ويشارك في بطولته كلا من كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى، ويعد الفيلم من نوعية اللايت كوميدى، حيث يعود كريم للكوميديا بعد فترة، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى عيد الاضحى المقبل.

وأكد كريم عبد العزيز، أن الفيلم يتضمن قصة حب حلوة بينى وبين منة شلبى، بالإضافة إلى أن كريم محمود عبد العزيز يقدم شخصية “شقيقى” ،ولكن خلال الأحداث يجد المشاهد أن شخصيتى مختلفة للغاية وبها تناقض كبير مع شخصية أخويا كريم محمود عبد العزيز، مشيراً إلى أن العمل سيضم عددا من الفنانين وسيتم الإعلان عنها تباعاً .

يُشار إلى أن النجم كريم عبد العزيز، كان قد اعلن عن خروج مسلسله “الحشاشين” من السباق الرمضانى المقبل 2023، وذلك من خلال لقائه مع أحد البرامج الفنية، والذى أكد من خلاله أن العمل ضخم انتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات، وهو ما دفع فريق العمل إلى تأجيله إلى رمضان 2024.

منة شلبي تخوض أولى تجاربها في المسرح مع شريف سلامة

تخوض الفنانة المصرية منة شلبي أولى تجاربها المسرحية بعمل يحمل إسم “ساعة حظ” من تأليف واخراج أشرف زكي، ويشاركها البطولة كل من شريف سلامة ومحمد عبد الرحمن، وجاري اختيار باقى الأبطال.

ومن المقرر أن تقدم منة شلبي في المسرحية مجموعة من الأغاني الإستعراضية الراقصة، ومن المقرر أن تعرض تلك المسرحية ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

منة شلبي تحصد جائزة عن “بطلوع الروح”

هذا وحصدت منة مؤخرًا جائزة أفضل ممثلة عربية عن “مسلسل بطلوع الروح“، من مهرجان “موريكس دور” في دورته الـ 22 والذى يحمل عنوان “انهض يا لبنان”، وذهبت جائزة الإبداع في التمثيل للفنانة تقلا شمعون عن “عروس بيروت” و”الزيارة”.

وشاركت خلال ماراثون دراما رمضان الماضى، من خلال بطولتها لمسلسل “بطلوع الروح” الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على شاشة التليفزيون، حيث تعرض إلى قصة أسرة اضطرت للعيش في قلب تنظيم داعش الإرهابي، بسبب زوجها الذى آمن بأفكارهم، وخطف أبناءها لتذهب وتعيش معه، وسط صراع كبير في الأحداث، ومحاولات من جانبها مستمرة للهروب.

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