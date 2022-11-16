كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة برنامجها “معكم منى الشاذلي” المقرر إذاعتها يوم الجمعة المقبل الفنانة الشابة رنا رئيس .
ونشر الحساب الرسمي لقناة “cbc” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” البرومو الدعائي للحلقة التي تضمنت مفاجأة غير متوقعة لرنا رئيس .
فظهر في البرومو أثناء إحدى فقرات الحلقة التي شهدت أيضا استضافة شقيقة رنا رئيس ظهور أحد الأشخاص من بين الحضور الذي تقدم لخطبة “رئيس” أمام الجميع .
وجاءت ردة فعل رنا رئيس كبيرة للغاية على خلفية هذه المفاجأة وبدت عليها السعادة البالغة والتأثر أيضا الذي دفعها إلى البكاء خاصة مع وضع خاتم الخطوبة في يدها .
وفي سياق آخر تستضيف منى الشاذلي في الجزء الأول من الحلقة بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم للحديث عن والدتها في ذكرى ميلادها الـ 91 .
كانت هذه تفاصيل خبر في مفاجأة لها .. خطوبة رنا رئيس على الهواء في برنامج “معكم منى الشاذلي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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