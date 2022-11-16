في مفاجأة لها .. خطوبة رنا رئيس على الهواء في برنامج “معكم منى الشاذلي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة برنامجها “معكم منى الشاذلي” المقرر إذاعتها يوم الجمعة المقبل الفنانة الشابة رنا رئيس .

ونشر الحساب الرسمي لقناة “cbc” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” البرومو الدعائي للحلقة التي تضمنت مفاجأة غير متوقعة لرنا رئيس .

فظهر في البرومو أثناء إحدى فقرات الحلقة التي شهدت أيضا استضافة شقيقة رنا رئيس ظهور أحد الأشخاص من بين الحضور الذي تقدم لخطبة “رئيس” أمام الجميع .

وجاءت ردة فعل رنا رئيس كبيرة للغاية على خلفية هذه المفاجأة وبدت عليها السعادة البالغة والتأثر أيضا الذي دفعها إلى البكاء خاصة مع وضع خاتم الخطوبة في يدها .

وفي سياق آخر تستضيف منى الشاذلي في الجزء الأول من الحلقة بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم للحديث عن والدتها في ذكرى ميلادها الـ 91 .