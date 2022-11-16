نادية الجندي تكشف سبب عدم حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة نادية الجندي عن سبب عدم حضورها لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 44 والذي أقيم يوم الأحد الماضي .

شاركت نادية الجندي متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” صورة تضم لقطات من الحفل وتكريم الفنانة لبلبة والمخرجة كاملة أبو ذكري .

وكتبت في تعليقها عليها: “شكرا حسين فهمي الذي أعاد للمهرجان قيمتة الفنيه والأدبية، وأتمنى له النجاح والتوفيق في جميع الدورات القادمة” .

تابعت: “ومبروك لزميلتي وصديقتي العزيزة والنجمة القديرة لبلبة على التكريم الذي تستحقه بجدارة عن تاريخ طويل متميز” .

أضافت: “ومبروك للمخرجة المتمكنة كاملة أبو ذكري على التكريم، تستحقه عن جدارة، والتي كانت بدايتها كمساعد مخرج في أعمالي مع المخرج الراحل نادر جلال، وكنت أتوقع لها هذا النجاح المبهر” .

وعن غيابها عن حضور المهرجان قالت نادية الجندي: “شكرا لكل من دعم هذا المهرجان، وشكرا لوزيرة الثقافة السيدة نيفين الكيلاني، وبعتذر عن عدم حضوري لأنني كنت خارج مصر” .