كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة منى فاروق عن تعرضها لوعكة صحية دون أن توضح طبيعتها أو أية تفاصيل عنها، والتي استدعت نقلها إلى المستشفى .
نشرت منى فاروق صورة عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري ليدها فقط وهي موصولة بالمحاليل الطبية .
وأرفقت “فاروق” الصورة بتعليق قائلة: “اللهم إني راضية بكل ابتلاء وألم .. اللهم اجعله رفع درجات إلى فردوسك الأعلى” .
كانت هذه تفاصيل خبر من المستشفى .. منى فاروق: “راضية بكل ابتلاء وألم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.