من المستشفى .. منى فاروق: “راضية بكل ابتلاء وألم”

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة منى فاروق عن تعرضها لوعكة صحية دون أن توضح طبيعتها أو أية تفاصيل عنها، والتي استدعت نقلها إلى المستشفى .

نشرت منى فاروق صورة عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري ليدها فقط وهي موصولة بالمحاليل الطبية .

وأرفقت “فاروق” الصورة بتعليق قائلة: “اللهم إني راضية بكل ابتلاء وألم .. اللهم اجعله رفع درجات إلى فردوسك الأعلى” .