شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة:يوسف شاهين مدرسة وتعملت منه حاجات كتير ولا أتمنى تجسيد سيرتي الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة لبلبة، فى ندوة تكريمها المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته 44، عن المخرج يوسف شاهين وتعاونها معه والخبرة التى اكتسبتها منه.

وقالت لبلبة:" كنت فى الإسكندرية وقتها جالى مكالمة من خالد يوسف أن يوسف شاهين عاوزنى نزلت فى ساعتها آخر شياكة دخلت قالى مش عاوزك كده انتى هتعملى بهية فى فيلم "الآخر" مش هتبقى كده هنعجزك شويه، وانبسطت جدا من الدور وانه اخترنى للدور وقالى اخترتك لما شوفتك فى جنة الشياطين مش فى ليلة ساخنة هو مدرسة اتعلمت منه حاجات كتير أوى".

وتابعت:" قبل التصوير دخلنى اللوكشين وقالى اقعدى شوفى بيتك واتعلمت منه أو أى عمل أعمله اقلهم عاوزه اقعد فى الديكور لوحدى وده اتعلمته من يوسف شاهين هو مدرسة و يسلام لو حب الممثل و هو حبنى أوى ".

وقالت: "مجموعة صوري اللي احتفظت بيها من وانا صغيرة وملابسي في الافلام موجودة وعندي مخزن في كل ملابسي من كل أفلامي

وتابعت: "لو فارقت الحياة معنديش ولاد يقولوا أو يتكلموا عنى ، عندي أخت أكبر مني وأولادها وأحفاد أخويا هم اللي هيتكلموا عليا معرفش هيعملوا سيرتي ولا لا، ولكن أنا بقول بلاش لأن السيرة الوحيدة اللي كانت حلوة كانت أم كلثوم، ففكرة هتجيب منين الطفلة اللي كانت بتقلد وبعدين مراحلها كلها، وأنا قولت لأحفاد اخواتي بلاش سيرة ذاتية لان في ناس منهم لسة موجودة".

وحضر الندوة كل من حسين فهمي رئيس المهرجان، دكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة علي المصنفات، النجمة إلهام شاهين و النجمة سلاف فواخرجى ومدير التصوير محسن أحمد و النجم محمود حميدة و الإعلامية بوسى شلبى و النجمة أنوشكا.

وكرمت النجمة لبلبة، فى حفل افتتاح المهرجان ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.