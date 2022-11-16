شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: عادل إمام هنأني على تكريمي وأتمنى تجسيد والدة شاب من ذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة لبلبة عن تكريمها بالهرم الذهبي بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، قائلة: "كنت بتمنى أن نور الشريف بعد والدتي يهنئني على التكريم وعادل إمام بعتلي مرسال قالي مبروك، وكمان اتمنيت تهنئة من استاذ احمد زكي ومحمود عبدالعزيز".

اما عن سؤالها عن الدور أو العمل الذي تتمنى تقديمه أشارت: بتمنى فيلم نعمله للطفل وأنا اقدم فيه دور صغير أو أتمنى أجسد دور والدة طفل من ذوى الهمم لاني بحبهم اوي وبحب اروح ازورهم .

تحدثت النجمة لبلبة، فى الندوة عن فيلم جنة الشياطين والجوائز التى حصدتها بسبب الفيلم و زعل والدتها منها. وقالت لبلبة:" خدت 3 جوائز والفيلم ده أسامة فوزى كان بيدهن جسمى كله عشان يبان أن لونى غامق وأنا بحب المخرج لما يبقى متعب عشان بيخلينى اشتغل من قلبى". و تابعت:" قبل ما امضى أسامة قالى مفيش حاجه تتغير من الفيلم وأوعى نيجى فى الشغل تقولى مش هعمل المشهد وفى نفس الوقت كان فى تحذير من ولدتى ملناش دعوة بالأدوار الجريئة، سابت البيت أسبوعين عشان الحضن الأخير فى الفيلم وقولتلها أخر مرة".

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.