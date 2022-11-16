شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تبكي عند ذكر الراحل عاطف الطيب: اشتغلت مع أفضل المخرجين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لبلبة: "أنا كان حظي حلو إني اشتغلت مع أحسن المخرجين فى مصر وهم: حسين كمال، حسن الإمام، عاطف سالم، حسام الدين مصطفى، أشرف فهمي يوسف شاهين، سمير سيف، وعاطف الطيب".

كما تحدثت خلال ندوة تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي المقامة حاليا في دار الأوبرا المصرية عن كواليس بدايتها في الأعمال الكوميدية وتعاونها مع عدد من المخرجين قائلة: "مولد يا دنيا حسين كمال شافني في حكايتي مع الزمان برقص مع وردة قال هاتوها بيننا محمد عبد العزيز أكتر مخرج اشتغلت معاه ووجهني".

وتابعت: "في الصيف لازم نحب وكان فيلم لطيف إنتاج ماجدة الخطيب قالت له دي شادية الصغيرة وغنيت والفيلم نجح وقعد شهر فى سينما مترو وبعدها شاركت معاه في البعض لا يذهب للماذون مرتين مع عادل إمام، وقدمنى بعد ذلك في دور بطولة بفيلم خلي بالك من جيرانك".

واستكملت لبلبة حديثها: "الفيلم ده مكنش ليا انا، كان لفنانة ارفض ذكرها ولما هي اعتذرت عن الدور وقالت مش هلبس قميص أو أعمل المشاهد دي، والدور جالى والفيلم نجح واشتركت فيه مع عادل إمام".

أما عند حديثها عن الدكتور سمير سيف قالت: "اشتغلت معاه وهو مساعد مخرج مع حسن الإمام كان فيه معرفة تربطنا ببعض واول فيلم الشيطان الذي احبتني، ثم اشتغلت ٤ أفلام معاه مافيش دور زي التاني وكلهم نجحوا والناس حبوهم وكان فيه مشهد ليا مع محمد صبحي وكان فيه ارتجال، فقالي أعملي أدوار غير الكوميدي، وبعدها جابني في لهيب الانتقام وكان بعيد عن الكوميديا".

ثم أشارت: "وأنا شغاله فيه طلبوني في ضد الحكومة، وقالولي هيطلع حلو وهنقدمك فيه بشكل مختلف وكنت متعودة وقتها على المخرجين الكوميدي، بس عاطف الطيب كان جد جدا وأنا أول مرة اشتغل معاه وكنت بعمل اللي هو عايزه وكنت زعلانه اوي وقولت لماما الاستاذ عاطف مش مبسوط مني مش بيقولي اي الحلاوة دي. لكن عرفت أن دى شخصيته وطبعه وبعد ما اتعرض الفيلم روحت السينما مع اخواتي واقولهم شوفوا اللي جاي كدا الاقي ٣ مشاهد ليا مهمين اتشالوا من الفيلم وبعدها عرفت ان الفيلم كان هيتمنع واضطر يشيلهم

وروحت برنامج لقيت استاذ عاطف وبشير الديك قالي متزعليش هعوضك بدور أحسن وبعدين فاجأني بفيلم ليلة ساخنة واللي اتعرض في مهرجان القاهرة".

وتابعت: "وفي وقت عرضه روحت قعدت آخر صف عشان لو الناس معجبهاش الفيلم وكنت خايفة من الفيلم عشان بعيد عن الكوميدي

لقيت الناس عجبها القيام وفضلت تصفق وقوليلي هتاخدي جوايز، واستاذ عاطف كان بيمنتج الفيلم وقالي هتاخدي جوايز كتيرة فى الفيلم دا بس هو ملحقش يشوف الجوايز دي"، فضلا عن بكائها أثناء حديثها عن عاطف الطيب ووفاته قبل رؤية جوائزها.