شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تحضر ندوة تكريمها بالجائزة وتكشف: أنور وجدى انبهر بموهبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة لبلبة، ندوة تكريمها المقامة حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته 44 بالجائزة وقالت:شايفة كل الحب فى عنيكم وفرحانه بالجائزة أوى".

وتحدثت لبلبة عن بداية موهبتها، قائلة:"موهبتى بدأت وأنا سنى 3 سنين واللى لحظوا الموهبة أهلى وكان أى حد يجلنا يمشى أقلده وأول واحدة قلدتها عمتى وكنت بقلد بردوا الراجل اللى على عربية الفول".

وزمان كنت مش خجوله ودلوقتى بقيت خجولة أوى وشافنى نيازى مصطفى وأنا صغيرة برقص على التربيزة وقال لوالدتى عاوزينها فى فيلم ووالدتى لبستنى وروحت شافنى نيازى أبو سعود الأبيارى وقالى اسمك إيه قولتله نونيا وفخوره باسمى وردت عليه هو حد بيختار اسمه قال عاليا دى عاملة زى اللبلب نسميها لبلبة".

وبعد كده أنور وجدى كان بيدور على طفلة عشان يقدمها وحسن الصيفى قال لأنور وجدى عليا اتخفى أنوروجدى وشافنى وأنا بقلد العروض فى إسكندرية انبهر بيا وتعاقد معايا وشوفته انبهارت".

وحضر الندوة كل من حسين فهمي رئيس المهرجان، دكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس جهاز الرقابة علي المصنفات، النجمة إلهام شاهين والنجمة سلاف فواخرجى ومديرالتصوير محسن أحمد والنجم محمود حميدة والإعلامية بوسى شلبى والنجمة أنوشكا.



ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة

وكرمت النجمة لبلبة، فى حفل افتتاح المهرجان ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.