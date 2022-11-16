شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ومحمود حميدة يحضران ندوة تكريم لبلبة بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص عدد من الفنانين على حضور ندوة النجمة الكبيرة لبلبة المقامة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة، وهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة السورية سولاف فواخرجي، والفنان محمود حميدة، محمد العدل، ركين سعد، خالد عبد الجليل، مدير التصوير محسن أحمد.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ 44 قامت بتكريم الفنانة الكبيرة لبلبة بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر عن دورها الكبير في تاريخ السينما المصرية خلال مشوارها الفني، وسلمها الجائزة الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، وذلك يوم الأحد الماضي خلال حفل افتتاح المهرجان.

وأعربت لبلبة عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مشيرا أنها كانت تتمناه كثيرا خلال سنوات عملها السابة، وقالت إنها ولدت في هذا اليوم وأن والدتها شعرت بآلام الولادة عندما كانت في السينما.

وتابعت أن والدتها كانت تقول لها دائما إنه سيتم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، لكن في كل عام لا تتحقق أمنيتها، لكنها تحققت هذا العام ولكن للأسف والدتها غير موجودة.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.