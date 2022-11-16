هذا الطفل هو فنان مصري شهير جدًا.. مثّل أمام الزعيم وهنيدي ولم تتحقق شهرته إلّا على يد دنيا سمير غانم!!.. هويته ستدهشكم!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - تداولت إحدى الصفحات الفنّية على مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة من طفولة ممثل مصري شهير وقيل أنه من أشهر نجوم الكوميديا على الساحة.

أنه الكوميديان محمد ثروت الذي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة له مع والده، أثناء فترة طفولته، ظهر خلالها بملامح مختلفة عن ملامحه في الوقت الحالي وبخاصة مع ظهوره بشعر كثيف.

وعلّق “ثروت”، على الصورة، عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام“، قائلا :”كابتن ثروت سعيد بطل مصر والعرب والقارة الأفريقية في لعبة قذف القرص وصاحب الرقم القياسي في اللعب لفترة أنا وبابا”.

محمد ثروت في طفولته مع والده

من هو محمد ثروت؟

محمد ثروت هو ممثل كوميدي مصري بدأ الاشتعال الفني منذ سنوات، ليصبح واحد من النجوم الجالبة للحظ بالأعمال الكوميدية، فناننا من مواليد 7 أكتوبر والدهو هو بطل مصر وأفريقيا في رمي القرص وهو أحد ألعاب القوى المعروفة، لم يكن قريبا بأي عمل من الأعمال الفنية ولا حتى أي فرد من عائلته.

تخرج من كلية التجارة بعين شمس لكنه وجد نفسه أكثر في التمثيل خاصة لأنه صاحب دم خفيف ومحبوب ليبحث وقتها عن فرصة لدخول عالم التمثيل من أي باب قد يفتح أمامه، وبعد بحث طويل تم قبوله لتقديم دورا في فيلم ولاد العم ومسلسل تامر وشوقية في جزئه الرابع لتكون انطلاقته الفنية وفاتحة الخير عليه .

أفلامه الكوميدية البداية الفنية وأول أعمال

قبل التحاقه بأي عمل قرر أن يحاول الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية ومعهد السينما مرتين لكن تم رفضه بالمرتين ،وهذا ما جعله يؤكد أن لا يوجد رابط بين الدراسة بالمعهد وبالعمل إطلاقا فهو قد نجح بالحياة العملية رغم رفض معهد الفنون له، وهذا حدث أيضا مع نجوم آخرين غيره .

أول ظهور له كان في دور بسيط بفيلم ولاد العم، وفي نفس العام ظهر بمسلسل كوميدي سيت كوم تامر وشوقية, وبدأ في الحصول على شهرة أكثر فهو له نبرة صوت حادة ومميزة وضحكة مختلفة تعرفه من صوته وإفهاته في أي مكان، ومن الأفلام الكوميدي التي نال دور البطولة فيها إنت حبيبي وبس , وسبع البرمبة وقهوة بورصة مصر, والكويسين، قلب أمه و ليلة هنا وسرور, وآخر ديك في مصر، أما عن أشهر المسلسلات التي شارك بها اللعبة 2020 واكلينها ولعة والواد سيد الشحات وسوبر ميرو. وعدد كبير من المسلسللات مع دنيا سمير غانم.

زوجة محمد ثروت :

منى هو اسم اسم زوجة الممثل محمد ثروت، وكان الفنان قد أن زوجته من عرضت عليه فكرة الزواج فهو لم يمتلك الشجاعة لعرض الزواج عليها بسبب عدم امتلاكه مالًا أو عملًا لكنها وقفت بجانبه وساعدته كثيرًا، حيث أكد أن فضلها عليه كبير ولا ينسى وقوفها بجانبه واستمرت الخطوبة لمدة ثلاثة سنوات وحدث الوفاف ولديه منها طفلين هما: (دهب وسليم).

وقوفه أمام الزعيم عادل إمام :

وعن أهم اللقطات بحياته فقد وصف وقوفه أمام عادل إمام هو من أهم اللحظات بحياته، حيث كان حلما له أن يقف أمامه ولو في مشهد واحد.

وقال أن التمثيل أمام عادل إمام به رهبة ومخيف لكنه ممتع وعن أول لقاء له قال “أول مشهد مع الزعيم في المسلسل كنت بقوله جايب لك مصلحة كبيرة وحد هيشتري الفيلا بـ 40 مليون جنيه، فأنا حافظ المشهد وبمثل ومبسوط، وبعد ما خلصنا عادل إمام قال لرامي: (ايه ده ده عفريت جبته منين ده؟) .

أحدث أعمال محمد ثروت :

وعلى الصعيد الفني يُذكر أن آخر أعمال محمد ثروت مشاركته في بطولة “مسلسل العيلة دي” مع نخبة من نجوم الكوميديا.

وكانت شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، قد طرحت البرومو الدعائى لمسلسل “العيلة دى” المقرر عرضه على قناة DMC ومنصة watch it الرقمية قريبًا، ويأتي ذلك بعدما طرح الكاتب يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى لقنوات المتحدة للخدمات البوستر الجماعى والرسمى للعمل مؤخرًا.

مسلسل “العيلة دى” مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

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