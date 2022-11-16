أحمد سلامة يكشف تفاصيل إصابته بورم خطير في الوجه

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 03:50 مساءً - ظهر الفنان أحمد سلامة الإسبوع الماضي بوجه متورم بشكل كبير في صورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يعد أن أجرى جراحة لإزالة “خراج” .

وكشف أحمد سلامة خلال استضافته في برنامج “آخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين عن تفاصيل مرضه فقال: “أنا نمت بليل صحيت لقيت نفسي كده .. هو ابتدى كخراج في الأول بس البكتيريا اللي فيه شرسة وسريعة الانتشار وكانت طالعة لفوق” .

تابع: “وصل للعين قفلها خالص، الصورة اللي الناس شافتها دي بسيطة .. رحت للدكتور قالي عملية فورا، قولتله بكرة قالي لأ دلوقتي لو معملتهاش بكرة الصبح هتبقى في العناية المركزة والناس بيقرألوك قرآن بقى” .

وأضاف “سلامة” عن سبب العملية: “الدكتور قالي إن الخراج ده في بكتيريا مشفهاش غير مرتين في حياته شرسة وسريعة الانتشار طلعت في منطقة العين بيسموها (الباتر فلاي) اللي بتبتدي منها خلايا المخ والورم ده ينتشر في خلايا المخ” .

فيما أعرب الفنان أحمد سلامة عن سعادته وتقديره للحب الذي وجده في محبيه وجمهوره له أثناء هذه الوعكة الصحية وحرص الكثيرين على السؤال عليه .

https://www.facebook.com/watch/?v=1239865860127069&t=239