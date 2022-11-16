شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل ندوة النجمة لبلبة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام بعد قليل، ندوة النجمة الكبيرة لبلبة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 44، والتي ستقام الساعة 3 عصرًا بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وكرمت النجمة لبلبة، فى حفل افتتاح المهرجان وتم منحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.