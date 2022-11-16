بعد انتقادات ظهورها الأخير في مهرجان القاهرة .. هدى الإتربي تحسم جدل خضوعها لعمليات تجميل

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - تعرضت الفنانة هدى الإتربي لموجة من الانتقادات في الأيام الماضية عقب ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 44 بملامح مختلفة وتغير كبير في شكل وجهها .

وأرجع الجمهور السبب وراء ذلك هو لخضوع هدى الإتربي لعمليات تجميل غيرت من شكل وجهها، وعقد المتابعون مقارنات بين شكلها الحالي وشكلها في بداية ظهورها والفارق الكبير بينهما، مشيرين إلى أنها في السابق كانت أجمل .

ردت هدى الإتربي على تلك الانتقادات وهذا الجدل بنشرها لصورتين لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهرت بهما بإطلالة طبيعية بدون ماكياج، وأكدت على أن ظهورها في مهرجان القاهرة بهذا الشكل سببه الماكياج .