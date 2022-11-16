شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. دياز مرشحًا للمشاركة مع منتخب المغرب فى كأس العالم القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية أن النجم الإسباني إبراهيم دياز صاحب الأصول المغربية، ولاعب نادي ميلان الإيطالي، مرشحًا للتواجد مع المنتخب المغربي فى مونديال قطر القادم فى مفاجأة مدوية، جاء ذلك بعد أن تعرض نجم أسود الأطلس أمين حارث للإصابة، ليتقرر غياب اللاعب عن كأس العالم.

وأفادت التقارير أن دياز لم يحسم قراره النهائي بعد من المشاركة مع منتخب المغرب، فعلى الرغم أن اللاعب يميل للمشاركة مع المنتخب الإسباني، إلا أن عدم إستدعاء اللاعب ضمن قائمة المدرب الإسباني لويس أنريكي قد يجعله يفكر بشكل جادي لتمثيل المنتخب المغربي فى الفترة المقبلة.



مصير دياز من مونديال قطر القادم

ويؤجل دياز فكرة تمثيل المنتخب المغربي فى الوقت الحالى، ولكن لم يرفضها فى الأساس المطلق، حيث ما زال اللاعب يشعر بالأمل فى تمثيل المتادور الإسباني خلال الفترة المقبلة، ومن ثم سيغلق الباب فى هذه الحالة أمام تمثيل منتخب أسود الأطلسي، حتى تتضح الأمور بصورة كاملة أمام اللاعب بعد كأس العالم.



موقف اللاعب من كأس الأمم الأفريقية

ومن المتوقع أن ينتظر اللاعب موقفه النهائي من الإنضمام لمنتخب إسبانيا فى الفترة المقبلة بعد تألقه الكبير، حيث سيختار اللاعب تمثيل المتادور الإسباني إذا ما تم إستدعائه فى كأس الأمم الأوروبية، أم فى حال حدوث عكس ذلك فسيقع أختيار اللاعب على تمثيل المغرب والمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.