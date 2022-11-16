شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يقترب من تجديد تعاقده مع نجم وسط الفريق بعد الوصول لإتفاق! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواردت بعض التقارير الصحفية الإيطالية التى تؤكد وصول مسئولى ميلان لإتفاق شبه نهائي مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط الفريق، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الإيطالى فى صيف 2024،حيث من المتوقع أن يتم تمديد عقد اللاعب ل 3 مواسم إضافية لينتهي فى صيف 2027.

ويحاول مسئولي ميلان إستغلال تسليط الضوء على مباريات كأس العالم فى تجديد تعاقد الفريق مع اللاعب، خاصة أن بن ناصر لن يشارك فى هذا المونديال مع منتخب الجزائري لخروج مقاتلى الصحراء من التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال أمام الكاميرون.



موقف بن ناصر من البقاء مع ميلان

ومن جانبه يرحب اللاعب بفكرة بقائه مع ميلان خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يشعر بالإرتياح داخل الفريق بعد الإنضمام له فى نهاية موسم 2019، مما يجعل خيار البقاء للاعب هو المفضل له، لا سيما بعدما استعاد الروينستيري بريقه بالتتويج بالدوري الإيطالى فى الموسم الماضي، والعودة إلى طريق البطولات.



راتب بن ناصر الجديد مع ميلان

ومن المتوقع أن يصل راتب اللاعب مع ميلان إلى ما يقارب من 4 مليون يورو فى العقد الجديد، بخلاف الحوافز والمكافأت الإضافية، كما أنه سيتم إلغاء قيمة الشرط الجزائي فى عقد اللاعب والمقدر ب 50 مليون يورو، حيث يري مسئولى النادي الإيطالي، أن إمكانيات اللاعب تتجاوز بكثير ذلك الرقم.