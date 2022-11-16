علا غانم لـ " تليفزيون الخليج 365 ": توحة والنقلى قدروا يرجعونى للفن

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة علا غانم عن سعادتها بعد قرار العودة المؤقتة الى عالم الفن بمصر وقالت في لقائها بـ تليفزيون الخليج 365 " انها جاءت لمصر للزيارة فقط ولكن المخرج محمد النقلى نجح في اقناعها للعودة مرة أخرى اإى عالم الدراما بعد أن عرض عليها سيناريو مسلسل " توحة " الذى كتبه السيناريست أحمد صبحى وأكدت إنها لم تكن تفكر فى العودة مرة أخرى على الأقل في الوقت الحالي لانشغالها بأعمالها الخاصة بأمريكا

علا غانم ومحمد النقلى

واحتفلت علا غانم، العام الماضى، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوى على عبد الرحمن علاء رجب، خلال حفل اقتصر على حضور أهل وأقارب العروسين فقط، حيث حضرت علا غانم وأسرتها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة بعد غياب طويل وسافرت مرة أخرى بعد انتهاء الحفل.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها فى أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن.

وكان آخر أعمال علا غانم، فيلم "الفندق" الذى عرض عام 2017، وشارك فى بطولته محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، كما شاركت فى نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، اضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.