شكرا لقرائتكم خبر عن حنان شوقى تؤدى مناسك العمرة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة حنان شوقى تأدية مناسك العمرة ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عدد من الصور بعد تأديتها المناسك من أمام الكعبة الشريفة وعلقت : بحب مواقيت الله عمرة من عند الله الرحمن الرحيم الوهاب ربنا يسعدكم ويحفظكم دنيا واخره صباحكم سعاده وفرح



حنان شوقى حنان شوقى



حنان شوقى



حنان شوقى حنان شوقى

قالت الفنانة حنان شوقى، إنها جسدت دور البنت المتحررة فى الإرهابى الطالبة فى الجامعة الأمريكية رغم أنها لم تلتحق بالجامعة الأمريكية

وأكدت شوقى، فى حوارها مع برنامج كلام ستات والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن ومعها الفنانات هايدى كرم وندى رحمى ونهال عنبر عبر فضائية on e ، إن دورها فى الإرهابى كان الأهم فى مشوارها الفنى، متابعة: "كنت محظوزة بعادل أمام ونور الشريف فى فيلم دماء على الأسفلت واللى أخدت عنهم الكثير من الجوائز".

وأضافت فى حوارها عن ذكريات أهم الشخصيات التى جسدتها أن دورها فى البخيل وأنا كان نقلة فى حياتها واختارها الفنان الراحل فريد شوقى للدور، متابعة: "حضرت ملابس الشخصية البلوزة اشترتها من على الرصيف ونحلت الياقة بطوبة قشرت بوز الجزمة عشان تدل أن البنت كحيانة جدا وكلام فريد شوقى عن الالتزام حلقة فى ودنى لحد دلوقتى".

أما عن دورها فى مسلسل ليالى الحلمية وشخصية قمر السماحى قالت إنها الأهم فى تاريخها ولن تتكرر حتى تموت.