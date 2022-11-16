شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يحيى حفلاً بـ أوبرا الإسكندرية أواخر الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب وائل الفشنى، حفلا غنائيا، الخميس 22 ديسمبر بمسرح دار أوبرا الإسكندرية – مسرح سيد درويش - من المقرر أن يقدم الفشني خلال الحفل عددا كبيرا من أهم أغانيه وتترات المسلسلات التي قام بغنائها، من بينها "الأقصر بلدنا" التي شارك بها حفل افتتاح طريق الكباش"، "سافر حبيبي، كنت فين يا وعد، وحياتك يا حبيبي، يا مسهرني، في قلبي غرام" وغيرها.

وكان قد تحدث المطرب وائل الفشني عن بداية مشواره الفني، قائلًا: بداية مشواري الفني كانت في محافظة بني سويف، كان عندي 12 سنة وكنت بعزف على الرق وما كانش حد في البلد كلها بيعرف يعزف عليه، وخصوصا لأن الرق من أصعب الآلات الموسيقية الشرقية واتخانقت مع أبويا لحد ما راح جابه، أنا فاكر اننا كنا بنقضي العيد في المقابر ونقعد حوالي يوم أو يومين هناك ناكل ونشرب ونأكل الناس كمان، وأحلى رز أكلته في حياتي كان من إيد جدتي".

وتابع: "الفنان محمد منير هو سبب إني أكون موجود دلوقتي، ما كنتش متخيل إن تتر مسلسل "واحة الغروب" ينجح بالشكل ده، ، وكمان اشتغلت مع بهاء سلطان من 2001 لحد 2007، وهو شخص متواضع جدًا ".

كما أشار إلى حبه الشديد للفنان بليغ حمدي، موضحًا: "أنا لو في زمن بليغ حمدي كنت قعدت تحت رجله لأن زي ما بيقولوا كدة إحنا أبونا باشا"،وأنا بعتبر نفسي محظوظ جدًا لاختياري للغناء في حفل افتتاح طريق الكباش".