لن تصدق رد فعل زوج هبة السيسي على فستانها الجرئ في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - تصدرت الفنانة هبة السيسي التريند خلال الساعات الماضية بعد إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان مكشوف ومخالف لقرارات الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان بالدريس كود وهجوم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عليها.

تعليق هبة السيسي على إطلالتها الجريئة :

وعلّقت الفنانة هبة السيسي، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فستانها الجريء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، مؤكدة أنها لم تسع أبدًا خلف الترند.

وقالت هبة السيسي نمت صحيت من النوم لقيتني طالعة تريند، ومصر كلها بتكلمني، وأنا مش بحب التريند خالص سواء كان عن حاجة كويسة أو وحشة ومش بحب أكون في الظهور.

علشان كده اخترت الفستان علشان مختلف، حاجة زي بتوع هوليوود وشكله حلو ومش هيكون حلو غير عليا وده مش غرور لكني بيليق عليا الحاجات المختلفة وبيكون شكلي فيها حلو.

وأضافت: لقيت الناس بتقول إني بتحدى حسين فهمي لكن اللي فاهمين في الفاشون بيقولوا أنه مختلف وبينافس عروض الأزياء العالمية وأنا مش بتحدى حد، وماكنش في دماغي أكون تريند، لكني لبست دريس عجبني وشبه فساتين الملكات في العصر الفرعوني وبيمثل الطابع الفرعوني.

وأكدت: مش بحب التريند وماكنتش متخيلة أطلع تريند لكن في كل مرة بحضر مهرجان بلاقي نفسي بطلع تريند لأني بلبس فستان مختلف وفكرته جديدة، زي فستان مهرجان الجونة، فأنا ببدأ الموضة والناس بتقلدني.

رد فعل زوجها ورأيه في الفستان :

واستكملت: لما اخترت الفستان جوزي قالي بلاش تلبسي صدر مفتوح لأنه بيضايق، والمصمم اختار لي الفستان كت وتحته هوت شورت فقلت له عاوزة فستان قصير، فأنا نيتي ألبس محتشم ولكن للأسف الإضاءة فاتحة جدًا مخلية البشرة كلها بلون، ومبينة أن الفستان شفاف لكنها الإضاءة لأن البطانة لون بشرتي.

وقالت هبة السيسي : كل إنسان له ذوق مختلف وأنا بالنسبة لبعض الناس قدوة في لبسي وبيحبوه وكل واحد له استايل ومن حقه يلبس اللي عايزه في حدود القواعد، وأنا مظلومة واتاخدت في الرجلين وسط الهجوم ده، وفستاني استايل فرعوني.

نجوم خالفوا “الدريس كود” للمهرجان :

ولم يقتصر خرق شروط ملابس مهرجان القاهرة السينمائي على الفنانة هبة السيسي، حيث أطلت الفنانات سلمى أبو ضيف ودومينيك حوراني، والإعلامية بوسي شلبي بإطلالات مخالفه ومكشوفة، كما خرق الفنان أحمد الفيشاوي شروط المهرجان أيضًا.

حيث أحرج الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة؛ الإعلامية بوسي شلبي بعد طلبها التصوير معه على الريد كاربت .

وفاجأ حسين فهمي بوسي شلبي برد غير متوقع قائلا :” مش هتصور معاكي بالفستان ده “. وحرص الفنان أحمد الفيشاوي على حضور افتتاح مهرجان القاهرة بدورته ٤٤ حيث تواجد ببدلة بينك.

وقام أحمد الفيشاوي برقصات غريبة على الريد كاربت ؛ خاصة وانها المرة الاولي التي يظهر في مهرجان بدون طليقته ندى الكامل.

شروط حسين فهمي لحضور مهرجان القاهرة السينمائي

وضع الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرةالسينمائي الدولي، شروطا لاختيار الفنانين لملابسهم، من أجل حضور الدورة الـ44 من المهرجان.

شدد الفنان حسين فهمي، على ضرورة الالتزام بالشكل الرسمي لجميع المهرجانات الدولية، والتي يعتبر مهرجان القاهرة السينمائي واحدا منها.

وقال حسين فهمي إنه من الضروري مناقشة قصة الالتزام بزي معين، مثل باقي المهرجانات العالمية، والتي تلتزم بنمط أزياء رسمي: “لما جيت المهرجان لقيت كل واحد بيلبس اللي هو عايزه، لا عيب، أنا لما بستقبل حد في بيتي بحلق دقني وبغير هدومي مش بقابله بالبيجاما”.

وأضاف حسين فهمي أنه يجب على جميع الحضور الالتزام بزي رسمي وبالنسبة للسيدات فعليهم الالتزام بارتداء فساتين لطيفة “هنلبس كويس والستات تلبس لطيف”.

حسين فهمي ينتقد سلوكيات النجمات في ملابس المهرجانات

أوضح حسين فهمي أن سلوكيات النجمات في ارتداء ملابس المهرجانات تطورت، وأصبح الأمر خارجا عن السيطرة، بالنسبة للحوارات التي تدور على السجادة الحمراء.

وقال حسين فهمي: “الموضوع تطور أكتر ما أنا كنت متخيل، فانتهى الأمر لوريني يا حبيبتي كده الفستان طب لفي كده هو مين عمل التسريحة واسمه إيه الكوافير، مش هو ده المهرجان”.

أكمل رئيس مهرجان القاهرة عن شروط ارتداء ملابس المهرجان: “لازم كلنا نلبس الدريس كود، فورمال، الخاص بكل المهرجانات الدولية، إحنا بنسافر ونشوف بره الأمور وضعها إيه.. وده أمر طبيعي.. إنّ شاء الله الناس تلبس كويس وشيك، وهيبان إنه مهرجان قيم جدا”.

مهرجان القاهرة السينمائي :

وقد بدأت فعاليات حفل الافتتاح مساء يوم الأحد، بدار الأوبرا وبحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، في مصر والوطن العربي، وسيتضمن عروض الأفلام، بحانب الندوات الثقافية المختلفة، كما يشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من أهم الفنانين، من أبرزهم المخرج بيلا تار، والمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث ستحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة لبلبة التي ستحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمل.

وتشارك في الدورة الجديدة 53 دولة، وتنافس مصر بفيلم “19 ب” للمخرج أحمد عبدالله وبطولة الممثل سيد رجب، و3 أفلام قصيرة سيتم عرضها لأول مرة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على “الريد كاربيت” في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم والنجمات ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

حفل الإفتتاح :

افتتحت يوم الأحد من دار الأوبرا الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن. كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد حرصا على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف. وأعربت معالي وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.

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