شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يبدأ تصوير فيلمه الجديد "البعبع" فى إمبابة بمشاركة ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أمير كرارة عن بدء تصوير فيلمه الجديد " البعبع" (اسم مبدئى)، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، حيث بدأ تصوير أول مشاهد العمل أمس في منطقة امبابة، بمشاركة الفنانة ياسمين صبرى، وعدد من الفنانين، ومن المقرر أن يصور الأيام المقبلة في عدد من المناطق الشعبية، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى .

وتعاقدت شركة سينرجى المنتجة للعمل مع كلا من ياسمين صبرى لتقدم دور البطولة النسائية في الفيلم، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أول الحسن، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

وفى سياق آخر، يواصل كرارة التحضير لمسلسله الجديد "سوق الكانتو" المقرر أن ينافس به في السباق الرمضانى المقبل 2023، من تاليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى .

يشار إلى أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "العائدون"، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، أمينة خليل، محمد أبو داود، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج ميديا هب.

كما أن آخر أعماله السينمائية فيلم " كازابلانكا" وحقق إيرادات كبيرة وصلت لـ 85 مليون جنيه، وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، لبلبة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، وآخرون، إخراج بيتر ميمى.