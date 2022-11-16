شكرا لقرائتكم خبر عن جدول عروض الأفلام فى ثالث أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد صباح اليوم الاربعاء محبي السينما من الجمهور والصحفيين على شباك تذاكر مهرجان القاهرة السينمائى بدار الأوبرا المصرية، لحجز تذاكر الأفلام والعروض والندوات فى ثالث أيام فعاليات المهرجان.

وخصصت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 6 منافذ لحجز التذاكر، وتوافد الحضور بشكل مكثف إمام منافذ بيع التذاكر.

وتتضمن عروض الأفلام اليوم الأربعاء عدة أعمال من مسابقات مختلفة وهي:

المسرح الكبير

12:30 | فيلم "مُهر

الحرب" | الولايات المتحدة الأمريكية، | مدته 115 دقيقة

3:30 | فيلم "الحب بحسب دالفا" | بلجيكا فرنسا، | مدته 88 دقيقة

6:45 | فيلم "السباحتان" |المملكة المتحدة | مدته 134 دقيقة

مسرح النافورة

7:30 | فيلم "مكان آمن" |كرواتيا | مدته 102 دقيقة

10:30 | فيلم "توري ولوكيتا" |بلجيكا، فرنسا | مدته 88 دقيقة

المسرح الصغير

1:00 | فيلم "حنين" |إيطاليا، فرنسا | مدته 118 دقيقة

4:15 | فيلم "العايلة" |الجزائر | مدته 95 دقيقة

7:15 | فيلم "ضحية " |سلوفاكيا، جمهورية، التشيك، ألمانيا | مدته 92 دقيقة

9:45 | فيلم "جلال الدين " |المغرب | مدته 95 دقيقة

مسرح الهناجر

12:45 | فيلم "رامونا" | إسبانيا| مدته 80 دقيقة

3:00 | فيلم "العودة إلى التراب" |الصين | مدته 133 دقيقة

6:00| فيلم "المانتيكور" |إسبانيا | مدته 133 دقيقة

9:15| فيلم "شاطئ بعيد" |اليابان | مدته 128 دقيقة

سينما الهناجر

12:00 | فيلم "إيو" | بولندا، إيطاليا | مدته 86 دقيقة

2:30 | فيلم "لدى أحلام كهربائية" | أسبانيا| مدته 103 دقيقة

5:15 | فيلم "يوم للستات" | مصر| مدته 111 دقيقة

8:15 | فيلم "الصقور والعصافير" | إيطاليا| مدته 89 دقيقة

10:15| فيلم "حصان تورينو" | المجر، فرنسا، سويسرا، ألمانيا| مدته 89 دقيقة

قاعة إيوارت

1:30 | فيلم "لا أريد أن أستحيل غبارًا" |إسبانيا، | مدته 86 دقيقة

3:30 | فيلم "ثوب من الأحجار الكريمة" | المكسيك، الأرجنتين، | مدته 117 دقيقة

6:30 | فيلم "خبز وملح"| مدته 99 دقيقة

9:00| برنامج "الأفلام القصيرة1" | فرنسا| مدته 86.

سينما الزمالك 1

12:45| فيلم "الراكضة" | الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا| مدته 67 دقيقة

3:00| فيلم "الحب، الحياة" |اليابان| مدته 120دقيقة

6:00| فيلم "كلوندايك" |أوكرانيا، روسيا| مدته 100 دقيقة.

9:15 | فيلم "انصت" |اليونان، بلغاريا| مدته 108 دقيقة.

12:00| "ميدوسا ديلوكس" |المملكة المتحدة | مدته 101 دقيقة.

سينما الزمالك 2

1:00| "حورية" |فرنسا، بلجيكا | مدته 98 دقيقة.

6:30| "بعيدًا عن النيل" |مصر، الولايات المتحدة | مدته 99 دقيقة.

9:00| "النسخة النهائية" |فرنسا| مدته 112 دقيقة.

عرض أول لفيلم "السباحتان" في المسرح الكبير الساعة 6:45