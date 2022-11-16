شكرا لقرائتكم خبر عن جدول عروض الأفلام فى ثالث أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر
وخصصت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 6 منافذ لحجز التذاكر، وتوافد الحضور بشكل مكثف إمام منافذ بيع التذاكر.
وتتضمن عروض الأفلام اليوم الأربعاء عدة أعمال من مسابقات مختلفة وهي:
المسرح الكبير
12:30 | فيلم "مُهر
الحرب" | الولايات المتحدة الأمريكية، | مدته 115 دقيقة
3:30 | فيلم "الحب بحسب دالفا" | بلجيكا فرنسا، | مدته 88 دقيقة
6:45 | فيلم "السباحتان" |المملكة المتحدة | مدته 134 دقيقة
مسرح النافورة
7:30 | فيلم "مكان آمن" |كرواتيا | مدته 102 دقيقة
10:30 | فيلم "توري ولوكيتا" |بلجيكا، فرنسا | مدته 88 دقيقة
المسرح الصغير
1:00 | فيلم "حنين" |إيطاليا، فرنسا | مدته 118 دقيقة
4:15 | فيلم "العايلة" |الجزائر | مدته 95 دقيقة
7:15 | فيلم "ضحية " |سلوفاكيا، جمهورية، التشيك، ألمانيا | مدته 92 دقيقة
9:45 | فيلم "جلال الدين " |المغرب | مدته 95 دقيقة
مسرح الهناجر
12:45 | فيلم "رامونا" | إسبانيا| مدته 80 دقيقة
3:00 | فيلم "العودة إلى التراب" |الصين | مدته 133 دقيقة
6:00| فيلم "المانتيكور" |إسبانيا | مدته 133 دقيقة
9:15| فيلم "شاطئ بعيد" |اليابان | مدته 128 دقيقة
سينما الهناجر
12:00 | فيلم "إيو" | بولندا، إيطاليا | مدته 86 دقيقة
2:30 | فيلم "لدى أحلام كهربائية" | أسبانيا| مدته 103 دقيقة
5:15 | فيلم "يوم للستات" | مصر| مدته 111 دقيقة
8:15 | فيلم "الصقور والعصافير" | إيطاليا| مدته 89 دقيقة
10:15| فيلم "حصان تورينو" | المجر، فرنسا، سويسرا، ألمانيا| مدته 89 دقيقة
قاعة إيوارت
1:30 | فيلم "لا أريد أن أستحيل غبارًا" |إسبانيا، | مدته 86 دقيقة
3:30 | فيلم "ثوب من الأحجار الكريمة" | المكسيك، الأرجنتين، | مدته 117 دقيقة
6:30 | فيلم "خبز وملح"| مدته 99 دقيقة
9:00| برنامج "الأفلام القصيرة1" | فرنسا| مدته 86.
سينما الزمالك 1
12:45| فيلم "الراكضة" | الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا| مدته 67 دقيقة
3:00| فيلم "الحب، الحياة" |اليابان| مدته 120دقيقة
6:00| فيلم "كلوندايك" |أوكرانيا، روسيا| مدته 100 دقيقة.
9:15 | فيلم "انصت" |اليونان، بلغاريا| مدته 108 دقيقة.
12:00| "ميدوسا ديلوكس" |المملكة المتحدة | مدته 101 دقيقة.
سينما الزمالك 2
1:00| "حورية" |فرنسا، بلجيكا | مدته 98 دقيقة.
6:30| "بعيدًا عن النيل" |مصر، الولايات المتحدة | مدته 99 دقيقة.
9:00| "النسخة النهائية" |فرنسا| مدته 112 دقيقة.
عرض أول لفيلم "السباحتان" في المسرح الكبير الساعة 6:45