شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ علا غانم بعد غياب 6 سنوات عن الدراما .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة علا غانم ضيفة على تليفزيون الخليج 365 فى لقاء حصرى يقدمة الزميل الصحفى عادل عبد الله كشفت فيه كواليس مسلسلها الجديد" توحة " الذى يخرجة محمد النقلى ويكتبه السيناريست أحمد صبحى وكيف تم الاتفاق معها لافتا أن العمل والدور نجح فى أن يخطفها من عالم البيزنس والاجازة الطويلة التى استمرت لمدة 6 سنوات قضتها بأمريكا مبتعدة عن الفن ، كما أوضحت فى اللقاء لماذا كان هذا الغياب الطويل عن الفن وهل سوف تقبل الأعمال التى ستعرض عليها خلال الأيام المقبلة ام سترفضها

واحتفلت علا غانم، العام الماضى، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوى على عبد الرحمن علاء رجب، خلال حفل اقتصر على حضور أهل وأقارب العروسين فقط، حيث حضرت علا غانم وأسرتها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة بعد غياب طويل وسافرت مرة أخرى بعد انتهاء الحفل.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها فى أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن. وكان آخر أعمال علا غانم، فيلم "الفندق" الذى عرض عام 2017، وشارك فى بطولته محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، كما شاركت فى نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، اضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.



علا غانم ومحمد النقلى



علا غانم ومحمد النقلى واحمد صبحى



علا غانم ومحمد النقلى