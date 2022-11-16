شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم أمير رمسيس يحاور الفنانة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائي الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 حوارا نقاشيا مع الفنانة الكبيرة لبلبة، اليوم الاربعاء الساعة الثالثة مساء على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بعد تكريمها بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم الأحد الماضي بدار الأوبرا المصرية.

وتتحدث الفنانة لبلبة خلال الندوة عن تاريخها ومشوارها الفني الكبير، وعن بدايتها في عالم التمثيل والشهرة، ويحاورها خلال الندوة المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي.

وتسلمت النجمة لبلبة تكريمها في حفل افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي من الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان.، معبرة عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، كما قالت إن والدتها كانت تقول لها دائما إنه سيتم تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، لكن في كل عام لا تتحقق أمنيتها، لكنها تحققت هذا العام ولكن للأسف والدتها غير موجودة

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.