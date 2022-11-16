شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم متوسط لفيلم The Menu من النقاد قبل طرحه عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل فيلم The Menu على تقييم متوسط من قبل النقاد العالميين، وصل إلى89 %من قبل 55 ناقدا عالميا من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك قبل طرح العمل بدور العرض العالمية بداية من يوم 18 نوفمبر الجارى.

فيلم The Menu الجديد من إنتاج شركة Searchlight Pictures، ويدور حول سفر زوجان شابان إلى جزيرة نائية لتناول الطعام في مطعم حصري، حيث يعد الشيف قائمة طعام فاخرة وسرية، وبالتالي تحدث بعض المفاجآت الصادمة.

الفيلم الجديد The Menu يقوم ببطولته كل من أنيا تايلور جوي، رالف فاينز، جانيت ماكتيير، نيكولاس هولت، ايمي كاريرو، جون ليجويزامو، جوديث لايت، هونج تشاو، بول ادلستين، كريستينا بروكاتو.