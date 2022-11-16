شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل على الموسم الرابع لـ The Witcher بعد خروج هنرى كافيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نيتفلكس بدء العمل على الموسم الرابع من سلسلة The Witcher، خلال أكتوبر الماضى، ومن المقرر أن تكشف الشبكة عن موعد محدد بالتزامن مع بداية العام المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعد أن أعلن الممثل العالمى هنرى كافيل بطل مسلسل The Witcher، عن خروجه من العمل قبل بدء العمل على الموسم الرابع من سلسلة نتفليكس، وفقًا للتقرير الذى نشرعلى موقع "nme"، وأعلن عن اختيار الممثل الشاب ليام هيمسورث في خلال الموسم الجديد من السلسلة.

وكشف كافيل أنه سوف "يمرر الشعلة" إلى هيمسورث، وذلك بعد الانتهاء من التصوير الموسم الثالث من سلسلة The Witcher، والذي من المقرر أن يعرض خلال صيف العام المقبل 2023، ألا أن المنصة لم تعلن عن موعد محدد بعد.

وأعلن كافيل عن الأمر من خلال حسابه على موقع الصور إنستجرام، حيث كتب كافيل: "كانت رحلتي مع شخصية جيرالت أوف ريفيا مليئة بالوحوش والمغامرات، وللأسف، سأضع ميداليتي وسيوفي للموسم الرابع، وعوضا عني سيتولى السيد الرائع ليام هيمسورث عباءة الذئب الأبيض، كما هو الحال مع أعظم الشخصيات الأدبية، أقدم الشعلة باحترام للوقت الذي أمضيته في تجسيد Geralt والحماس لرؤية ليام يأخذ هذا الرجل لـ رحلة أكثر روعة ودقة".

وأنهى كافيل قائلا: "ليام، سيدي، هذه الشخصية لها عمق رائع، استمتع بالغوص ورؤية ما يمكنك أن تجده".

ويستند مسلسلThe Witcher إلى سلسلة كتب تحمل ذات الاسم للكاتب البولندى أندريه سابكوفسكى، حيث يتابع The Witcher قصة Geralt of Rivia، صياد الوحوش الانفرادى، الذى يكافح للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس غالبًا أنهم أكثر شرًا من الوحوش، لكن عندما يدفعه القدر نحو ساحرة قوية، وأميرة شابة مع هدية خاصة، يجب أن يتعلم الثلاثة كيفية التنقل بشكل مستقل في القارة المتقلبة بشكل متزايد.