شكرا لقرائتكم خبر عن جلال العشرى: رشدى أباظة أعطانى جنيه.. وأكبر دور شر قدمته فى "بطلوع الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان جلال العشرى، إنه قدم أعماًلا كثيرة فى مسرح الدولة، منها مسرح الطليعة والمسرح القومى والمسرح الشعبى، متابعًا: "قدمت (المراكبى) على المسرح الحديث".

وأضاف جلال العشرى، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" والذى يذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، أن بدايته مع الفنانة إسعاد يونس كان في "محاكمة على بابا"، مشيرًا إلى أنه وقفت أمام الفنان حسن يوسف فى 3 أعمال مهمة.

وتابع: تمنيت أن أكون ممثل وليس نجمًا، والفنان رشدى أباظة هو من حببنى فى التمثيل، وكان عمرى وقتها 5 سنوات حيث رأيته فى أحد الأماكن، وقلت له: عمو مش أنت اللى بتمثل، فتحدث معى وأعطانى جنيه.

وواصل حديثه: قمت بأدوار شر كثيرة، ولكن لم يكن بحجم الشر الذى أديته فى مسلسل بطلوع الروح، وخلال هذا العمل أحبنى الناس فأحببت الدور وأتقنته، لافتا إلى أنه فى أواخر 10 سنوات أدى أدوار راضى عنها.