شكرا لقرائتكم خبر عن إيميلي بلانت: أكره جملة البطولات النسائية القوية وأشعر بالملل بسببها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثلة العالمية إيميلي بلانت إن جملة "البطولات النسائية القوية" هي "أسوأ جملة على الإطلاق"، وذلك أثناء حصولها على مجموعة من السيناريوهات الجديدة، وقالت بلانت خلال آخر حواراتها "أنا أفضل الشخصيات "ذات السر" وأكره الاستعارات حول الأنوثة"، وفقا للتقرير الذى نشر عل موقع "nme".

حيث ناقشت بلانت دورها الجديد في مسلسل The English ، الذي تلعب فيه دور الأرستقراطية Lady Cornelia Locke ، وقالت لصحيفة The Telegraph: "أحب الشخصيات الغامضة، التى لديها سر، وأحببت شخصية كورنيليا، وأملها، وبراءتها، ومن أسوأ الأشياء بالنسبة لى هو عندما ابدأ فى قراءة سيناريو لـ عمل جديد، وأجد كلمة " بطلة قوية "، ومن هذه اللحظة تكون رحلة العمل انتهت بالنسبة لى، وأشعر بالممل تجاه".

وتابعت بلانت حديثها قائلة "هذه الأدوار مكتوبة بـ شكل غير حقيقى، حيث تقضي البطلة كل الوقت في التصرف بقوة وقول أشياء صعبة، ألا أن كورنيليا كانت أكثر إثارة للدهشة".

وأنهت بلانت حديثها قائلة"أن كورنيليا شخصية بريئة دون أن تكون ساذجة وهذا يجعلها قوة لا يستهان بها، حيث أنها تذهل إيلي من صمته وتصبح خلافاتهما غير ذات صلة لأنهما يحتاجان إلى بعضهما البعض للبقاء على قيد الحياة، اعتقدت أن ذلك كان رائعًا جدًا ".