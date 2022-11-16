رانيا يوسف تتحدى حسين فهمي وتظهر بفستان جريء في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 02:51 صباحاً - تحدت الفنانة المصرية رانيا يوسف، مواطنها الفنان حسين فهمي، بعد حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واختيارها لإطلالة جريئة جدًا في مخالفة صريحة لـ”الدريس كود” الذي نص عليه رئيس المهرجان.

فقد ارتدت رانيا يوسف فستانًا ذهبيًا قصيرًا وعاريًا من منطقة الصدر، ما يعد مخالفة لـ”الدريس كود” الذي وضعه الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، الذي ينص على أن ترتدي الفنانات فستانًا طويلًا غير مبتذل، ويرتدي الرجال ملابس رسمية سوداء، ورابطة عنق بنفس اللون.

وكانت الفنانة قد علقت على فرض “دريس كود” خاص بالمهرجان خلال لقاء أجرته ببرنامج “عرب وود” قائلة: “مفيش أي حكاية.. واحد بيسألني الدريس كود بذلة، هتلبسي إيه قولتله هنشوف البذلة، وهنفكر في شكل البذلة، ومفيش أي تصريحات تانية ولا حاجة”، مضيفة: “أعترض ليه.. إللي مش عاجبه الـ دريس كود، ميروحش، والحياة بسيطة مش معقدة”.

وكان حسين فهمي، قد وضع شروطًا لحضور الفنانين والفنانات حفل الافتتاح، أبرزها الالتزام بـ”الدريس كود” الخاص بالمهرجان.

وقال في بيان صدر عنه: “إحنا مهرجان دولي درجة أولى، ولما جيت المهرجان لقيت إنه كل واحد يلبس إللي هو عاوزه، عيب، أنا هلبس كويس، والناس تلبس لطيف، والفنانات تلبس كويس، المسألة تطورت أكثر مما أتخيل”.

وأضاف أن “مسألة اللبس تطورت فوق ما كنت أتخيل، وبقى وريني يا حبيبتي الفستان، طب لفي كده، اسمه إيه الكوافير، مش ده المهرجان، كلنا لازم نبقى لابسين الدريس كود بتاع كل المهرجانات الدولية، الناس هتلبس كويس وهتبقى شيك، وهيبان إنه مهرجان قيّم جدًا”.