شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد لمسرحية " حلم جميل " على مسرح السلام بداية من بعد غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح على تقديم العرض المسرحى "حلم جميل" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفني للمسرح، على مسرح السلام بشارع القصر العينى التابع لفرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح ، و ذلك ابتداء من الخميس بعد غد ليعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع فى الساعة الثامنة مساء، و ذلك في إطار التعاون بين فرق البيت الفني للمسرح المختلفة.

يذكر أن العرض حقق نجاحا جماهيريا و نقديا كبيرا من خلال عرضه على المسرح العائم من قبل وكذلك تجوله فى مدن الإسكندرية والأقصر وقنا وطنطا وبور سعيد .

العرض عن رائعة "تشارلى شابلن " وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى ،يدور حول شاب صعلوك يتجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، يظهر خلال الأحداث التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.

‌"حلم جميل " من بطولة سامح حسين،حنان عادل، عزت زين ، أحمد عبد الهادى ، رشا فؤاد ، جلال هجرسي ، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى ،من تأليف طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق على،إستعراضات ضياء شفيق ،وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .