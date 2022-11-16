شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى: شكرا لكل من واسانى فى وفاة شقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة عايدة فهمى، شقيقة الفنان الراحل سامى فهمى، رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء فى وفاة شقيقها، وذلك من خلال صفحتها على "فيس بوك" .

وكتبت عايدة فهمى: "أشكر كل من قدم التعزية على فيس بوك أو الواتس آب أو بالتليفون.. أشكر زملائى اللى تمكنوا من حضور العزاء فى الإسكندرية".

وأضافت: "مش عارفة أقول حاجة تانية غير أنى تأكدت إن عندى إخوات كتير قوى من زملائى الفنانين والنجوم الكبار الذين واسونى وعرضوا مساعدتى بكل الأشكال.. شكرا.. خففتوا عليا وجع فقد الأخ والأب سامي".

وشيعت جنازة الفنان الراحل سامى فهمى من مسجد العمرى بوسط الإسكندرية أمس الأحد، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، وعقب صلاة الجنازة عليه، تم دفنه بمقابر الأسرة فى عمود السوارى بمنطقة كرموز غرب المحافظة.

كان الفنان الراحل سامى فهمى التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1974، وسافر لأمريكا فى أوائل الثمانينيات، حيث عاش أكثر من 30 سنة وعاد لمصر عام 2018.بجانب جنسيته المصرية فقد حصل على الجنسية الأمريكية أيضًا، أما عن حياته الخاصة، فقد تزوج سامى فهمى مرة واحدة من سيدة تونسية وأنجب منها ولدا وبنتا.