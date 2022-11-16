شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج جاستون كابوري يقدم ماستر كلاس بمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج البوركيني جاستون كابوري " ماستر كلاس " ضمن فعاليات مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في دورته الـ 27 ، ليقدم خلاله هذا المخرج الحاصل علي الكثير من الجوائز العالمية خلاصة تجربته لشباب السينمائيين بالمهرجان من المملكة المغربية وشباب من دول أخري .

وُلد كابوري عام 1951 في مدينة بوبوديولاسو بفولتا العليا ، ودرس التاريخ والسينما، وبدأ حياته المهنية ككاتب أفلام عام 1976 ، وحظيت أعماله باهتمام كبير من النقاد والمهرجانات والجماهير، وتتمثل في أربعة أفلام روائية طويلة، وهي «ويند كوني» (1982) الذي تُوّج بالتانيت الفضي سنة 1988، وجائزة سيزار لأحسن فلم فرنكوفوني عام 1985، وفيلم «زان بوكو» (1988) الذي تحصل على التانيت الفضي سنة 1988، وفيلم «رابي» (1992)، ثم «بود يام» (1997) الذي تحصل على الجائزة الكبرى (إيتالون ينينجا) في المهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو عام 1997.

أشرف المخرج كابوري على المركز الوطني للسينما ببوركينا فاسو من 1977 إلى 1988، وترأس الاتحاد البانافريكي للمخرجين من 1985 إلى 1997. وأسس عام 2003 معهد «إيماجين» في واغادوغو، الذي يعد مركزا للتكوين المستمر وتطوير مهن السينما.

وكرمه من قبل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في إحدي دوراته وكان عضوا بلجنة التحكيم في دورة أخري وقدم أيضا " ماستر كلاس " في المهرجان لشباب أفارقة من كل الجنسيات الأفريقية .

ومن آرائه وأفكاره أنه لابد من ضرورة أن يكتب الأفارقة تاريخهم، لأنه اكتشف أن تاريخ أفريقيا كتبه أوروبيون ولذلك قرر إعادة تقديم تاريخ أفريقيا من خلال السينما والصورة المتحركة.