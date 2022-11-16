شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل "الونش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ميرهان حسين تفاصيل دورها في مسلسل "الونش" بطولة الفنان محمد رجب الذي من المقرر عرضه على شاشة قناة الحياة يوم السبت المقبل 19 من نوفمبر الجاري.

وقالت ميرهان حسين لـ ”الخليج 365” إنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية "نوارة" وهي شخصية مختلفة عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، متابعة: "تحسيها شخصية شعبية أو موجودة في حياتك واتعاملتى معاها قبل كدا، وكمان أنا ذاكرتها من شخصيات شوفتها في الواقع".

كما أشارت أنها أحبت الشخصية بشدة وكانت العامل الأساسي الذي حسم المشاركة بالعمل، إلى جانب مشاركتها للفنان محمد رجب في ثالث تعاون فني بينهما، والمخرج إسماعيل فاروق في ثاني تعاون بينهما بعد فيلم الخلبوص، بالإضافة إلى العمل مع المؤلف أحمد عبد الفتاح.

يذكر أن ميرهان حسين شاركت مع الفنان محمد رجب من قبل، في مسلسل "علامة استفهام" عام 2019، بالإضافة إلى فيلم "الخلبوص" عام 2015.

مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.